



В Волгограде из-за выявления многочисленных нарушений временно закрыли «Шашлычную на ЖКО». Как сообщили ИА "Высота 102" в Управлении Роспотребнадзора по региону, расположенное на улице Еременко,43 заведение нарушило целый ряд требований по соблюдению антикоронавирусных мер.

Так, в шашлычной перед началом смены не проводился «входной фильтр» с замером температуры тела сотрудников. Кроме того, персонал не носил защитные маски и перчатки, а владелец общепита не обеспечивал подчиненных данными средствами защиты. Также санитарные врачи не увидели при входе в кафе антисептические средства для обработки рук и бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. В помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, в том числе в туалетных комнатах.

Количество используемой посуды, как заметили проверяющие, не соответствует потребностям бистро. Тарелки, вилки и ножи в шашлычной моют руками и не обрабатывают дезинфицирующими средствами, как предписано инструкцией.

Бездействие собственника заведения ИП Дулькиной, как добавили в управлении Роспотребнадзора, подпадает под ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Предпринимателю (без образования юрлица) грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей рублей или приостановление работы заведения на срок до 90 суток. Для юридических лиц наказание по данной статье еще выше - от 200 до 500 тысяч рублей.



