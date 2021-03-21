За год пандемии в Волгоградской области от ковида умерли более 900 человек

Общество 21.03.2021 15:21
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21.03.2021 15:21
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области на сегодняшний день достигло 902 человек. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорят данные регионального оперштаба. Только минувшие сутки принесли недобрые вести о смерти еще шестерых человек. Не смогли побороть коронавирус пожилые люди – 64-летний волгоградец, 62-летний волжанин, 69-летняя жительница Волжского, 86-летняя женщина, проживавшая в Камышинском районе, 82-летний пенсионер из Жирновского района и 70-летняя жительница Среднеахтубинского района.
Всего за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 133 человека, в то же врем 125 человек вылечились от коварной инфекции. Напомним, эпидемия коронавируса началась в Волгоградской области в марте прошлого года.
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