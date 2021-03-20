Происшествия 20.03.2021 21:51
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20.03.2021 21:51
Пожар в нескольких километрах от села Мариновки осветил вечернее небо и напугал автолюбителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 17:10. На место выехали сотрудники 39-ой пожарно-спасательной части. Огонь потушили в 17:50. Известно, что горела сухая трава. Пострадавших нет.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
Видео: Екатерина Ковалева
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