Все меньше и меньше: Росстат подсчитал численность населения Волгоградской области

Общество 20.03.2021 18:36
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20.03.2021 18:36
Предварительные данные о численности постоянного проживающего в Волгоградской области населения опубликовал Росстат. Так, сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области в 2020 году количество постоянно проживающего населения составило 2 миллиона 482 тысячи 796 человек. На 1 января этот показатель уменьшился до 2 миллионов 474 тысяч 556 человек.
Для сравнения – в 2019 году в регионе постоянно проживали 2 миллиона 507 тысяч 831 человек. В 2018 году население Волгоградской области было еще больше - 2 миллиона 514 тысяч 533 человека. Таким образом, за период с 2018 года по 1 января 2021 года количество жителей в регионе сократилось почти на 40 тысяч человек.
Справка. Постоянное население - категория населения, объединяющая людей, для которых данный населенный пункт или территория представляет место обычного проживания в данное время. К постоянному населению Росстат также относит временно отсутствующих граждан, если их отсутствие не превысило полгода, а также прибывших в данное место на постоянное место жительства или постоянную работу, студентов, а также тех, у кого нет другого места постоянного жительства.
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