Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницу





Гостевой дом «Островок» в Волжском сегодня утром тушили пожарные расчеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадали двое мужчин 1993 и 1995 года рождения. По предварительным данным, постояльцы гостиницы надышались дымом. Из задымленного здания их спасли пожарные.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в двухэтажном здании по адресу ул. Логинова, 9 поступило на пульт оперативного дежурного в 07:55. В одной из комнат горели вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар был потушен в 08:25.

Известно, что пострадавших с места происшествия забрали врачи скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области