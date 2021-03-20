Происшествия

Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницу

Происшествия 20.03.2021 11:30
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20.03.2021 11:30


Гостевой дом «Островок» в Волжском сегодня утром тушили пожарные расчеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадали двое мужчин 1993 и 1995 года рождения. По предварительным данным, постояльцы гостиницы надышались дымом. Из задымленного здания их спасли пожарные.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в двухэтажном здании по адресу ул. Логинова, 9 поступило на пульт оперативного дежурного в 07:55. В одной из комнат горели вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар был потушен в 08:25.
Известно, что пострадавших с места происшествия забрали врачи скорой помощи.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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