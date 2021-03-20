Расследования

Коллекционер из Волгограда идет под суд за торговлю госнаградами

Расследования 20.03.2021 10:48
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20.03.2021 10:48


Перед судом в Волгоградской области предстанет 56-летний местный житель, которого обвиняют в торговле подлинными государственными наградами. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, расследование уголовного дела проводили дознаватели Управления МВД России по г. Волжскому.
По материалам дела, обвиняемый разместил в октябре 2020 года на сайте объявление о продаже государственных наград, после чего к нему обратился покупатель, который перечислил ему на банковскую карту денежные средства. Медали были отправлены посылкой в город Волжский, по указанному покупателем адресу. Вскоре продавца задержали полицейские. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 58 медалей и орденов, а также документы к наградам. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал в Интернете. Часть медалей из личной коллекции он решил продать с целью улучшения своего материального положения.
В ходе дознания установлено, что проданные им награды являются подлинными.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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