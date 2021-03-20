Коллекционер из Волгограда идет под суд за торговлю госнаградами





Перед судом в Волгоградской области предстанет 56-летний местный житель, которого обвиняют в торговле подлинными государственными наградами. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, расследование уголовного дела проводили дознаватели Управления МВД России по г. Волжскому.

По материалам дела, обвиняемый разместил в октябре 2020 года на сайте объявление о продаже государственных наград, после чего к нему обратился покупатель, который перечислил ему на банковскую карту денежные средства. Медали были отправлены посылкой в город Волжский, по указанному покупателем адресу. Вскоре продавца задержали полицейские. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 58 медалей и орденов, а также документы к наградам. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал в Интернете. Часть медалей из личной коллекции он решил продать с целью улучшения своего материального положения.

В ходе дознания установлено, что проданные им награды являются подлинными.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области