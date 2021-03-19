Происшествия

Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской области

Происшествия 19.03.2021 20:06
0
19.03.2021 20:06


Следователи выясняют причины гибели 46-летнего мужчины от удара током в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла сегодня вечером в Дубовском района вблизи СНТ «Русь». Погибший мужчина подрабатывал пастухом у местного фермера.
По предварительным данным, накануне днем он отправился пасти овец, но домой не вернулся. Глава фермерского хозяйства, озабоченный пропажей пастуха, отправился на его поиски. Обследуя территории пастбищ на машине, фермер увидел пострадавшего недалеко от электрической будки вблизи вышек передачи тока, признаков жизни тот не подавал. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле мужчины следы поражения разрядом электрического тока, в результате чего, наступила мгновенная смерть.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Происшествия
19.03.2021 10:26
Происшествия 19.03.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2021 16:05
Происшествия 18.03.2021 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2021 14:30
Происшествия 18.03.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2021 10:42
Происшествия 18.03.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2021 09:30
Происшествия 18.03.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2021 20:57
Происшествия 17.03.2021 20:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2021 13:44
Происшествия 17.03.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2021 11:19
Происшествия 17.03.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2021 11:18
Происшествия 17.03.2021 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2021 08:52
Происшествия 17.03.2021 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 16:35
Происшествия 16.03.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 14:45
Происшествия 16.03.2021 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 13:14
Происшествия 16.03.2021 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 10:05
Происшествия 16.03.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 17:09
Происшествия 15.03.2021 17:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:06
Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
Температурные качели, туман и осадки: погодный «коктейль» пообещали Волгоградской области на выходныеСмотреть фотографии
17:32
Волгоградская областная психбольница №2 осталась без главного врачаСмотреть фотографии
16:54
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентовСмотреть фотографии
16:42
Тела пожилых супругов найдены в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Тянул две недели: заболевший коронавирусом пенсионер из Волгоградской области слишком поздно обратился к врачамСмотреть фотографии
16:32
Фазенду для шумных вечеринок обустроил волгоградец на крыше элитной многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Волгоградскую семью лишили пособия на ребенка из-за машиныСмотреть фотографии
15:31
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублейСмотреть фотографии
14:58
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Начались испытания первой в Волгограде проекционной "зебры" на дорогеСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде осудили буйного пассажира поезда из Кемеровской областиСмотреть фотографии
13:11
За ночь на рокадной дороге в Волгограде "вырос" пешеходный мостСмотреть фотографии
12:24
Жители Волгоградской области могут анонимно пожаловаться на проблемы с льготными лекарствамиСмотреть фотографии
12:15
Экс-чиновника вывели в наручниках из зала суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Сады Придонья поддержат новые идеи студентовСмотреть фотографии
11:00
Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВДСмотреть фотографии
10:56
Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Александр ХацкевичСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом мужчина наигрался игрушечным пистолетом до уголовного делаСмотреть фотографии
10:26
Из-за упертого водителя в Волжском пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:17
У выпускников волгоградских профильных колледжей началась производственная практика на «КАУСТИКе»Смотреть фотографии
10:01
Закрыл дверь и набросился с ножом: волгоградца осудили за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
08:26
В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в волгоградском кадетском корпусеСмотреть фотографии
08:12
МУП «Водоканал» поздравляет работников сферы ЖКХ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
21:36
Жителям Волгоградской области может встать в копеечку весенняя рыбалка на льдуСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде магазин-«паразит» присосался к коммунальным сетям многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Авторы лживой рекламы о «продаже» парка в Волгограде попытались оправдатьсяСмотреть фотографии
18:12
"Так бы росли наши пенсии!": пожилые волгоградцы шокированы ценами на курСмотреть фотографии
17:06
Терпел неделю: 52-летний житель Волгоградской области пополнил список жертв пандемииСмотреть фотографии
17:04
Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещанияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 