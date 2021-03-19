Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской области

Происшествия 19.03.2021 20:06
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19.03.2021 20:06
Следователи выясняют причины гибели 46-летнего мужчины от удара током в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла сегодня вечером в Дубовском района вблизи СНТ «Русь». Погибший мужчина подрабатывал пастухом у местного фермера.
По предварительным данным, накануне днем он отправился пасти овец, но домой не вернулся. Глава фермерского хозяйства, озабоченный пропажей пастуха, отправился на его поиски. Обследуя территории пастбищ на машине, фермер увидел пострадавшего недалеко от электрической будки вблизи вышек передачи тока, признаков жизни тот не подавал. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле мужчины следы поражения разрядом электрического тока, в результате чего, наступила мгновенная смерть.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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