Расследования

Тела пожилых супругов найдены в частном доме в Волгоградской области

Расследования 19.03.2021 16:42
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19.03.2021 16:42


Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой пары в частном доме в Ленинске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тела 74-летних супругов, которые являются хозяевами дома, обнаружил их сын.
По предварительным данным, мужчина не смог связаться с родителями по телефону - они не отвечали. Приехав вечером к дому, он стал стучать в запертую изнутри калитку, но ему никто не открыл. Тогда он перелез через забор, а затем прошел в строение, входная в дверь в которое была не заперта. В одной из комнат обнаружил тела матери и отца без признаков жизни.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 
Как установили следователи, частный дом отапливался газовым котлом. На момент прибытия родственника, он был включен, а в жилище ощущался запах газа. Причины смерти погибших будут установлены по результатам проведения судебно-медицинских экспертиз, в ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено.  

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