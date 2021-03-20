Экономика

Клиенты банка «Открытие» из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС

Экономика 20.03.2021 08:41 Новости компаний
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20.03.2021 08:41 Новости компаний


Предприниматели – клиенты «Открытия» получили возможность оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС по всей России. Кроме того, им доступна скидка на топливо до 30% по бизнес-картам Visa, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Число АЗС, где клиенты банка могут оплачивать бензин онлайн, увеличено с 4500 до 7000. Такой сервис предоставляется в рамках совместного проекта банка «Открытие» и онлайн-платформы оплаты топлива на АЗС Benzuber. В период пандемии проект стал одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Клиентам предоставляется скидка на топливо в размере до 30% при оплате бизнес-картой Visa, включающая фактическую скидку в момент оплаты в мобильном приложении Benzuber, кэшбэк 5% за оплату бизнес-картой Visa в АЗС от банка, а также возврат НДС.
Проект был позитивно воспринят клиентами не только из-за существенной экономии на одной из ключевых статей расходов бизнеса, но и благодаря качеству сервиса. Документы для возврата НДС выгружаются в приложение, что позволят снизить затраты на ведение бухгалтерии, а сам процесс заправки стал комфортным для водителя: достаточно выбрать ближайшую АЗС на онлайн-карте и осуществить бесконтактную заправку. При этом количество АЗС в рамках проекта постоянно расчет.
«Бизнес-карта стала незаменимым инструментом для управления денежными потоками и минимизации бизнес-расходов. Проект с Benzuber позволил банку предоставить клиентам не только комфортный сервис, но и реальную финансовую выгоду – скидку на топливо до 30%. Учитывая, что собственная программа лояльности банка включает кэшбэк до 5% на оплату в АЗС, предложение стало практически уникальным. Благодаря отличным результатам, мы приняли решение о продлении действия предложения для клиентов до 30 июня 2021 года», – поделился опытом Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса банка «Открытие».

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