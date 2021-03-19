Экономика

Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов

Экономика 19.03.2021 16:54
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19.03.2021 16:54


Банк расширил возможности своих клиентов по внесению наличных на счет с помощью автоматических депозитных машин (АДМ) – для их использования больше не требуется пластиковая карта.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, теперь для авторизации в АДМ достаточно специального кода, который будет сгенерирован по запросу клиента и отправлен по SMS. Данная функция ускорит процесс внесения средств на расчетный или специальный счет, а также упростит для клиентов логистику использования АДМ – исключается визит в банк для получения карты. Внесение наличных по коду будет интересно клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, которые имеют расчетный счет в банке «Открытие» и работают в сферах услуг, розничной и оптовой торговли.
Кроме того, добавлена возможность отображения информации о торговой точке в банковской выписке. При необходимости клиент самостоятельно вносит дополнительные данные на экране АДМ – например, название и номер магазина. Это удобно предпринимателям с несколькими торговыми точками.
АДМ позволяет клиенту самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ». Средства зачисляются на счет моментально в режиме 24/7.
Использование АДМ – это альтернатива классической инкассации, позволяющая сократить трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки без оформления сопроводительных документов.

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