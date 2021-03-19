Волгоградскую семью лишили пособия на ребенка из-за машины

Общество 19.03.2021 15:48
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19.03.2021 15:48
Прокуратура помогла семье из Кировского района Волгограда восстановить социальные права на получение ежемесячной денежной выплаты на 6-летнего ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорный орган с жалобой обратилась 31-летняя женщина.
В ходе проверки установлено, что в течение 2020 года она дважды обращался в государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты населения по Кировскому району Волгограда" с заявлениями о назначении ей ежемесячной денежной выплаты на 6-летнего сына. Каждый раз ей отказывали, мотивируя решение тем, что размер среднедушевого дохода семьи якобы превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации (на момент обращения заявительницы немногим более 10 тысяч рублей).
Как показала прокурорская проверка, "Центр социальной защиты населения по Кировскому району Волгограда" при расчете среднедушевого дохода семьи учел сумма от продажи автомобиля, который был реализован
позднее необходимого для расчета периода.
Прокуратура предъявила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о признании незаконными и отмене решений об отказе в назначении выплаты, признании права на данную выплату и взыскании в пользу матери социальной выплаты с момента ее первичного обращения в сумме порядка 40 тысяч рублей. Кировский районный суд Волгограда требования надзорного органа удовлетворил. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.
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