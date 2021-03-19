Экономика 19.03.2021 15:31 Новости компаний
0
19.03.2021 15:31 Новости компаний
Аудированная чистая прибыль компаний Группы «Росгосстрах» в 2020 году составила 7,6 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованной компанией консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
Основными активами Группы являются универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховая компания «Росгосстрах Жизнь». Объем страховой премии, собранной ими в 2020 году, составил 107,5 млрд рублей. При этом сборы материнской компании составили 87,7 млрд рублей (на 10% больше, чем годом ранее), а страховщика жизни — почти 20 млрд рублей (13,8 млрд в 2019 году).
Капитал Группы «Росгосстрах» по итогам 2020 года составил 48 млрд рублей, активы достигли 187,7 млрд рублей (160,4 млрд рублей в 2019 году). Страховые резервы составляют 109 млрд рублей (88 млрд рублей в 2019 году). Инвестиционный доход составил 8,5 млрд рублей.
В декабре 2020 года на Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах» была утверждена стратегия развития компании на 2021-2023 гг. «В юбилейном 2021 году, когда наша компания отметит свое столетие, нам важно достичь и укрепить лидерские позиции в ключевых бизнес-направлениях. Мы хотим, чтобы «Росгосстрах» стал лучшей страховой компанией для клиентов с максимально удобным сервисным наполнением», — подчеркнул Генеральный директор компании Геннадий Гальперин.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.
Реклама
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Стадион ФК «Спартак-Москва» официально переименован в «Открытие Банк Арена»19.03.2021 16:34
Экономика 19.03.2021 16:34
Портфель жилищного строительства Поволжского банка Сбербанка в 2020 году вырос более чем на 70%19.03.2021 15:58
Экономика 19.03.2021 15:58
ВТБ профинансировал завершение строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону19.03.2021 14:20
Экономика 19.03.2021 14:20
Банк «Открытие» управляет продажами с помощью геоаналитики19.03.2021 12:31
Экономика 19.03.2021 12:31
Сады Придонья поддержат новые идеи студентов19.03.2021 11:34
Экономика 19.03.2021 11:34
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц19.03.2021 11:05
Экономика 19.03.2021 11:05
У выпускников волгоградских профильных колледжей началась производственная практика на «КАУСТИКе»19.03.2021 10:17
Экономика 19.03.2021 10:17
МУП «Водоканал» поздравляет работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником19.03.2021 08:12
Экономика 19.03.2021 08:12
Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей18.03.2021 17:23
Экономика 18.03.2021 17:23
Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещания18.03.2021 17:04
Экономика 18.03.2021 17:04
Бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году18.03.2021 15:34
Экономика 18.03.2021 15:34
Всё больше клиентов Сбербанка в Поволжье пользуются СберБанк Онлайн18.03.2021 14:27
Экономика 18.03.2021 14:27
ВТБ в Волгограде запустил собственную курьерскую службу18.03.2021 12:13
Экономика 18.03.2021 12:13
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке18.03.2021 07:06
Экономика 18.03.2021 07:06
Реклама