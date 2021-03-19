



Тестовые испытания нового проекционного пешеходного перехода начались на перекрестке улиц Калинина и Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, специалистам предстоит выяснить эффективность работы такого оборудования в условиях волгоградского климата.

Металлическая стойка с проекционным оборудованием установлена на обочине рядом с переходом. Изображение разметки пешеходного перехода передается на проезжую часть с высоты порядка 4 метров под таким углом, чтобы не слепить пешеходов и водителей.

Фото: пресс-службы администрации Волгограда