Общество 19.03.2021 14:32
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19.03.2021 14:32
Тестовые испытания нового проекционного пешеходного перехода начались на перекрестке улиц Калинина и Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, специалистам предстоит выяснить эффективность работы такого оборудования в условиях волгоградского климата.
Металлическая стойка с проекционным оборудованием установлена на обочине рядом с переходом. Изображение разметки пешеходного перехода передается на проезжую часть с высоты порядка 4 метров под таким углом, чтобы не слепить пешеходов и водителей.
Фото: пресс-службы администрации Волгограда
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