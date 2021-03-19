В Волгограде осудили буйного пассажира поезда из Кемеровской области





Виновным в применении насилия в отношении представителей власти признан в Волгограде 22-летний пассажир поезда "Кисловодск - Новокузнецк". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре, приговором Центрального районного суда Волгограда безработному мужчине назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что пьяный пассажир поезда устроил в вагоне дебош из-за составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Мужчина нецензурно выражался в адрес полицейских, оскорблял их и угрожал. Он не унимался даже при следовании в дежурную часть Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



