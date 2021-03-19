За ночь на рокадной дороге в Волгограде "вырос" пешеходный мост

Общество 19.03.2021 13:11
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19.03.2021 13:11
Сегодня ночью проведены работы по монтажу пролетных элементов пешеходного моста на реконструируемой нижней террасе центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, подрядная организация при помощи автокрана грузоподъемностью до 300 тонн установила на опоры, расположенные по обе стороны от рокадной дороги, два многотонных пролетных строения. Строители завершили монтажные работы до 7 утра, рокадная дорога снова открыта для движения в дневное время.
Каждое из пролетных строений крепится к железобетонным опорам при помощи специальных анкеров. Длина первых установленных пролетов более 30 метров, а вес наибольшей из конструкций превышает 45 тонн. К монтажу следующей металлоконструкции планируется приступить в течение ближайших 10 дней, после завершения ее укрупнительной сборки. Также предстоит смонтировать пролеты, примыкающие к лестнице, ведущей в сторону улицы Чуйкова.
Все элементы, из которых состоят пролетные строения, изготовлены по индивидуальным чертежам на производственных площадках местных предприятий - завода «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.
Подрядной организации предстоит выполнить другие работы по устройству пешеходной эстакады – подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, произвести окраску опор и пролетов моста. Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу.
Во время работ по монтажу многотонных пролетных строений в целях обеспечения безопасности водителей будет вводиться ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, данные работы специалисты выполняют только в ночное время – с 20-00 до 7-00.
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