Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич

Александр Хацкевич, главный тренер волгоградского «Ротора», покинул свой пост. Такое решение приняло руководство клуба, сообщили ИА «Высота 102» в «Роторе». Гендиректор СК «Ротор» Андрей Рекечинский так прокомментировал произошедшее: "Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом» и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить", - заявил он.

Напомним, работа главного тренера «Ротора» неоднократно критиковалась в сообществе болельщиков волгоградского клуба. Так, фанатам не нравилась политика тренерского штаба в подборе игроков, в частности, заключение контрактов с дорогими, но не показавшими достойную игру футболистами, а также игнорирование местных талантливых кадров. Кроме того, болельщики были недовольны оборонительной тактикой «Ротора» в матчах с соперниками, на которую делал ставку Александр Хацкевич.

Однако, вероятно, последней каплей в принятии решения об отставке главного тренера «Ротора» стало разгромное поражение от «Ростова», когда волгоградская команда проиграла со счетом 0:4. В этом Александр Хацкевич обвинил судей. Напомним, в настоящее время «Ротор» «застрял» на 13-ом месте в турнирной таблице РПЛ. После зимнего перерыва команда в четырех встречах потерпела два поражения, в одной сыграла вничью и одну игру выиграла.



