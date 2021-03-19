Экономика

«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

Экономика 19.03.2021 11:05 Новости компаний
0
19.03.2021 11:05 Новости компаний


С 19 марта экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) начинает предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тысяч.
В настоящее время экосистема недвижимости «Метр квадратный» объединяет сервисы для выбора и покупки жилья в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться ими, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», – комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
За 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 млрд рублей. «Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Рассчитываем, что выход в новый сегмент бизнеса позволит нам уже к концу года увеличить количество сделок с недвижимостью до 260 тысяч. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров», – добавляет Вячеслав Дусалеев.
Выбрав объект недвижимости, покупатель может воспользоваться сервисами экосистемы для его приобретения: возможностью оформления ипотечного кредита в 19 банках-партнерах компании, сервисом безопасного проведения расчетов для покупки квартиры, продуктом “Защита сделки” (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности) и электронной регистрацией прав собственности на объект. Владельцам недвижимости также доступен заказ дизайн-проекта квартиры с подбором отделочных материалов подходящей стоимости, проведение безопасных взаиморасчетов по договорам с ремонтными бригадами и компаниями, возможность оформить кредит на ремонт.
Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей Группы ВТБ. В 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 млрд рублей. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 г. ВТБ предложит своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
19.03.2021 15:31
Экономика 19.03.2021 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 14:20
Экономика 19.03.2021 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 12:31
Экономика 19.03.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 11:34
Экономика 19.03.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 10:17
Экономика 19.03.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 08:12
Экономика 19.03.2021 08:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 17:23
Экономика 18.03.2021 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 17:04
Экономика 18.03.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 15:34
Экономика 18.03.2021 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 14:27
Экономика 18.03.2021 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 12:13
Экономика 18.03.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2021 07:06
Экономика 18.03.2021 07:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2021 16:44
Экономика 17.03.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2021 16:28
Экономика 17.03.2021 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2021 16:13
Экономика 17.03.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублейСмотреть фотографии
14:58
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Начались испытания первой в Волгограде проекционной "зебры" на дорогеСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде осудили буйного пассажира поезда из Кемеровской областиСмотреть фотографии
13:11
За ночь на рокадной дороге в Волгограде "вырос" пешеходный мостСмотреть фотографии
12:31
Банк «Открытие» управляет продажами с помощью геоаналитикиСмотреть фотографии
12:24
Жители Волгоградской области могут анонимно пожаловаться на проблемы с льготными лекарствамиСмотреть фотографии
12:15
Экс-чиновника вывели в наручниках из зала суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Сады Придонья поддержат новые идеи студентовСмотреть фотографии
11:00
Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВДСмотреть фотографии
10:56
Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Александр ХацкевичСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом мужчина наигрался игрушечным пистолетом до уголовного делаСмотреть фотографии
10:26
Из-за упертого водителя в Волжском пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:17
У выпускников волгоградских профильных колледжей началась производственная практика на «КАУСТИКе»Смотреть фотографии
10:01
Закрыл дверь и набросился с ножом: волгоградца осудили за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
08:26
В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в волгоградском кадетском корпусеСмотреть фотографии
08:12
МУП «Водоканал» поздравляет работников сферы ЖКХ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
21:36
Жителям Волгоградской области может встать в копеечку весенняя рыбалка на льдуСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде магазин-«паразит» присосался к коммунальным сетям многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Авторы лживой рекламы о «продаже» парка в Волгограде попытались оправдатьсяСмотреть фотографии
18:12
"Так бы росли наши пенсии!": пожилые волгоградцы шокированы ценами на курСмотреть фотографии
17:06
Терпел неделю: 52-летний житель Волгоградской области пополнил список жертв пандемииСмотреть фотографии
17:04
Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещанияСмотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области проснулись клещи: пострадал ребенокСмотреть фотографии
16:05
В Дзержинском районе Волгограда нашли обглоданные ноги и череп мужчиныСмотреть фотографии
15:15
ТОП-10 вопросов волгоградских родителей о модернизации школьных пищеблоковСмотреть фотографии
15:15
Два месяца волнений и надежд: четверняшек выписали из перинатального центра ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Его ищет Интерпол: заочно арестован третий фигурант уголовного дела о ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:53
Приговор за убийство после проигрыша в армрестлинге вынесли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:30
Взяли с поличным: в Волжском за серию краж из квартир задержали лжегазовиковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 