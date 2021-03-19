Из-за упертого водителя в Волжском пострадали три человека

Происшествия 19.03.2021 10:26
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19.03.2021 10:26
Три человека госпитализированы после ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей «Фольксфаген Поло» и «Лада Гранта» произошло накануне в 15:45. 21-летний водитель отечественного авто двигался по регулируемому перекрестку улиц Александрова и Пушкина со стороны улицы Мира. На разрешающем сигнале светофора волжанин не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 27-летнего водителя. В результате неосторожного маневра оба водителя и 24-летний пассажир иномарки доставлены в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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