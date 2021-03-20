Общество

Это просто: 5 очевидных способов для волгоградцев стать счастливыми сегодня

Общество 20.03.2021 15:17
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20.03.2021 15:17


Сегодня весь мир отмечает Международный день счастья: учредителем праздника 20 марта 2012 года стала ООН.
По статистике в конце прошлого года счастливыми себя чувствовали только 81% россиян.
Если вы считаете, что относитесь скорее к тем 19% несчастливых, подумайте: вдруг путь к благополучию гораздо проще, чем кажется? 
Возможно, если замедлиться на минуту, то можно найти целых пять способов почувствовать себя счастливее уже сегодня. Попробуйте!
Наладить отношения с близкими
Накопившиеся обиды, затянувшиеся ссоры и недопонимание тяготят любого человека. Психологи в первую очередь советуют научиться прощать и принять тот факт, что людей не изменить под себя. 
Не для всех так просто сделать первый шаг к примирению и открыто поговорить о сложившейся ситуации.
Облегчить себе задачу можно с помощью маленького презента: отправьте маме букет цветов, закажите отцу хорошую книгу, удивите супругу сумочкой, о которой она давно мечтала, или подарите мужу ту самую удочку.
Даже если дорогой сердцу человек на другом конце города или целой страны, это не проблема — интернет-магазины и сервисы доставки к вашим услугам.
Выспаться
Хороший сон — основа всего дня. Не выспавшийся, с темными кругами под глазами и десятой кружкой кофе в руках человек вряд ли сможет ощутить себя счастливым.
Рецепт крепкого и восстанавливающего сна давно известен: спать нужно не меньше 7-ми часов в полной темноте, воздух должен быть слегка прохладным и свежим, а матрас и подушка — удобными.
Стоит присмотреться к ортопедическим моделям, которые поддерживают тело в анатомическом положении. Далеко ехать за ними не придется: магазины принадлежностей для здорового сна присутствуют в Волгограде практически во всех торговых центрах. Отправляйтесь в ближайший и подберите модель по своим критериям — организм скажет вам «спасибо».
Избавиться от лишнего 

От обстановки зависит многое: накопленные годами и неиспользуемые вещи часть просто захламляют пространство и не дают взглянуть на жизнь по-новому.
Разберите свои вещевые «завалы», и дышать станет легче в буквальном смысле этого слова.
Своей любимой одежде подарите вторую жизнь — передайте нуждающимся. Одежду принимают и в храме Похвала Пресвятой Богородицы, Свято-Троицком православном социальном центре, храме Сергия Радонежского, благотворительном магазине «БлагоДарю», а также в специальном зеленом контейнере на парковке ТРЦ «Акварель».
Научиться чему-то новому
День за днем мы занимаемся рутиной: рабочие будни загружены однообразными делами. «День сурка» приводит нас к тоске и отчаянию гораздо быстрее, чем мы это замечаем.
Между тем, доказано, что без изучения чего-то нового наш мозг стареет гораздо быстрее. Новый опыт, напротив, стимулирует его и приносит ощущение счастья. 
Поэтому даже в самом плотном графике старайтесь выкраивать время для неизведанного: попробуйте вылепить тарелку в гончарной школе, освоить сальсу, записаться на курсы итальянского, посетить кулинарный мастер-класс. 
В Волгограде таких возможностей масса, достаточно лишь «загуглить» заинтересовавшую вас сферу творчества.
Найти оригинальный вкус с Barista

Что нужно для счастья? Начать день вкусно! Если вы настоящий ценитель кофе и постоянно находитесь в поиске чего-то нового, попробуйте любимый напиток с Nemoloko Barista. 
Можно создать сразу три оригинальных вкуса, добавив соевое, кокосовое или миндальное Nemoloko. С их помощью на поверхности кофе можно придумать маленькое произведение искусства, а это приятный бонус для любителей арт-латте, а для капучино получить плотную и густую кремово-сливочную пенку. Также Nemoloko Barista гурманы рекомендуют использовать в первых блюдах, десертах и соусах. 
Для чего? Для счастья! 

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