



Более 70-ти старшекурсников волгоградских колледжей, которые сотрудничают с АО «КАУСТИК» в рамках социального партнёрства, проходят производственную и преддипломную практику на предприятии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас практику на промплощадке проходят выпускники четырёх профильных волгоградских учебных заведений среднего звена – политехнического и энергетического колледжей, колледжа машиностроения и связи, техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Среди них самая многочисленная группа студентов Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского, который является одним из основных социальных партнёров завода в части подготовки молодых кадров самых востребованных специальностей.





Большинство студентов впервые проходят практику на таком большом промышленном предприятии. Среди ребят уже есть и те, кто определился с местом предстоящего трудоустройства.

«Да, я очень бы хотела работать именно в этой лаборатории, – говорит выпускница колледжа машиностроения и связи Елизавета Гончарова. – Полученные здесь навыки мне очень помогут при сдаче дипломной работы в формате «демоэкзамена», где присутствующие при этом эксперты сразу оценят уровень моей практической подготовки. Я собираюсь работать на «КАУСТИКе» и одновременно продолжить обучение на вечернем отделении химико-технологического факультета Волгоградского технического университета».

С местом своей будущей работы определились и выпускницы политехнического колледжа Юлия Гончарова и Виктория Кучерова, проходящие практику в лаборатории аналитической химии Центра технических и технологических компетенций АО «КАУСТИК». В их совместных планах, уже летом, после окончании колледжа, вернуться на предприятие.

Впервые на «КАУСТИКе», по данным заводского учебного центра, проходят практику студенты-железнодорожники, выбравшие профессию «Бригадир-путеец».

Производственная практика старшекурсников продлится до первой декады июня, после её окончания студенты предоставят в свои образовательные учреждения отчёты о проведённой за эти месяцы работе. Добавим, что практика студентов организована с учётом соблюдения всех мер безопасности в условиях пандемии.



