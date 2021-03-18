Общество 18.03.2021 17:06
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18.03.2021 17:06
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 132 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, при этом вылечились 129 человек. Стало известно и о четырех новых летальных исходах от инфекции. Среди умерших – 52-летний житель Камышина. Почувствовав себя нехорошо, он не обращался за медицинской помощью и не лечился самостоятельно. Когда ему стало хуже, он все-таки вызвал медиков, однако спасти его не удалось. Среди жертв ковида – также 46-летний житель Фроловского района, 68-летняя и 61-летние жительницы Волгограда. Всего в регионе уже 885 человек числятся в списке жертв коронавируса.
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