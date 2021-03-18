Общество

Жителям Волгоградской области может встать в копеечку весенняя рыбалка на льду

Общество 18.03.2021 21:36
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18.03.2021 21:36


С начала года было выписано 14 административных протоколов за нарушение правил охраны жизни людей на водоемах в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, с наступлением плюсовой  температуры и появлением промоин, работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения только усилились. Для граждан, нарушивших такое правило грозит штраф от 500 до 4000 рублей. На должностных лиц сумма наказания составит от 15 до 25 тысяч, а на юридических - от 30 до 50 тысяч рублей. На сегодняшний день спасательные бригады и сотрудники профильных ведомств совершили более ста рейдов с целью мониторинга ледовой обстановки. 
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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