Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей





За пять недель с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, достигли 48 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прес-службе банка, 96% объема было приобретено физическими лицами, бумаги на сумму более 40 млрд рублей - клиентами Private Banking ВТБ. Размещение выпусков субординированных облигаций продлится до 24 марта текущего года. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов.

Продажи ценных бумаг стартовали 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру — SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR 6M + 4,15% годовых в евро.

«Продукт вызывает большой интерес у состоятельных клиентов. Объемы продаж оказались даже выше наших ожиданий. Ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, новые валютные бессрочные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро являются привлекательной идеей для квалифицированных инвесторов, и наши клиенты понимают это», - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.