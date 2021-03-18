Экономика

Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей

Экономика 18.03.2021 17:23 Новости компаний
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18.03.2021 17:23 Новости компаний


За пять недель с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, достигли 48 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прес-службе банка, 96% объема было приобретено физическими лицами, бумаги на сумму более 40 млрд рублей - клиентами Private Banking ВТБ. Размещение выпусков субординированных облигаций продлится до 24 марта текущего года. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов.
Продажи ценных бумаг стартовали 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру — SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR 6M + 4,15% годовых в евро.
«Продукт вызывает большой интерес у состоятельных клиентов. Объемы продаж оказались даже выше наших ожиданий. Ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, новые валютные бессрочные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро являются привлекательной идеей для квалифицированных инвесторов, и наши клиенты понимают это», - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Ключевым преимуществом данного инструмента является дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

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