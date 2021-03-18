Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещания
Экономика 18.03.2021 17:04 Новости компаний
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18.03.2021 17:04 Новости компаний
Перспектива увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсуждалась сегодня на международном онлайн-совещании, в котором приняли участие представители холдинга «РЖД», органов власти Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, местные грузоотправители, а также представители китайского бизнес-сообщества.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, совещание было организовано с целью развития экспортного потенциала субъектов РФ, а также увеличения объёма отправок сельскохозяйственных, продовольственных, химических и промышленных грузов со станций Приволжской железной дороги в Китай.
По словам начальника ПривЖД Сергея Альмеева, за последние два года объём транзитных перевозок из Китая в Европу, проходящих через Приволжскую магистраль, значительно увеличился. Для сравнения: в 2019 году через пограничный переход Озинки проследовало 227 тонн грузов, а в 2020-м – свыше 290 тыс. тонн. За январь-февраль 2021 года перевезено более 91 тысяч тонн.
«При этом логистическая цепочка регулярного международного контейнерного транзита в настоящее время организована таким образом, что из Европы в Китай подвижной состав возвращается преимущественно в порожнем состоянии, – отметил Сергей Альмеев. – С учётом наличия грузовой базы в регионах Нижнего Поволжья мы предлагаем организовывать попутную загрузку порожних вагонов и контейнеров товарами, которые производятся в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях».
В ходе совещания представители холдинга «РЖД» представили ряд проектов и транспортных решений, позволяющих выстраивать удобную логистику доставки различных грузов, в том числе по принципу «от двери до двери».
В заключительной части мероприятия участники выразили надежду на долгосрочное сотрудничество в сфере грузовых перевозок.
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