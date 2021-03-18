Бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году





C момента запуска в 2020 году программ господдержки Поволжским банком Сбербанка было одобрено заявок на сумму более 15 млрд рублей по программе кредитования под 2% и более 3 млрд рублей — на зарплату под 0%. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по итогам работы банка в 2020 году, которая прошла 17 марта в онлайн-формате. Итоги года подвели Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк, и его заместители — Ярослав Костарев и Светлана Арнаутова. Модератором мероприятия выступила Ирина Шихман — журналист, телеведущая, видеоблогер, ведущая авторского канала на YouTube под названием «А поговорить?».

Первые заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей начали поступать в Сбербанк с марта 2020 года. Напомним, согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заёмщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей