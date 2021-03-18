



Волнительное событие произошло сегодня в перинатальном центре №2 Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Виктория Маркович, мама родившихся в январе четверняшек, наконец, выписалась из больницы, где она провела более двух месяцев, пока ее детки набирали вес и восстанавливались.

Первая в этом году и за последние пять лет четверня появилась на свет 15 января. Виктория Маркович стала мамой сразу четырех сыновей – Богдана, Кирилла, Романа и Дмитрия. Рост братиков был от 35 сантиметров до 45 сантиметров, вес – от 900 граммов до 1490 граммов. Самым слабеньким оказался Богдан. Врачи приложили немалые усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Но теперь все страшное – позади!

27-летняя Виктория и ее 33-летний супруг Алексей до рождения сыновей воспитывали двух дочек - 7 и 2 лет. Папа очень хотел мальчика. Теперь у него их - целых четыре!

Период вынашивания беременности составил около 30 недель. Супруги не прибегали к процедуре ЭКО. Роды принимали несколько бригад врачей перинатального центра №2, в состав которых вошли акушеры-гинекологи, неонатологи. Малышей извлекали в плодном пузыре - это наиболее щадящий метод. Главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская рассказала, что у врачей были опасения по поводу самого маленького мальчика, но он оказался настоящим борцом и выдержал не только всю беременность, но и первые недели своей жизни.

Напомним, около пяти лет назад в перинатальном центре №2 уже принимали четверню. Тогда многодетной мамой стала женщина из Калмыкии.



