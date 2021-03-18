Общество

В Волгоградской области ритуальщиков обязали компенсировать жуткие похороны

Общество 18.03.2021 12:08
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18.03.2021 12:08


МУП "Ритуальные услуги для населения" компенсирует жительнице Камышинского района ущерб за некачественно оказанные услуги по захоронению тела ее матери. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Камышинский городской суд постановил взыскать с ритуального предприятия 3000 рублей за моральный вред и штраф в размере 1500 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Судом установлено, что 15 октября 2020 года женщина заключила с МУП "Ритуальные услуги для населения" договор на оказание услуг по погребению матери, в том числе по захоронению тела, а также доставке и перевозке истца и членов ее семьи на кладбище к месту захоронения. По договору она полностью расплатилась. Однако в день похорон автобус с телом умершей уехал на кладбище без сопровождающих. Родственники были вынуждены ждать его возвращения. По приезду на кладбище выяснилось, что сотрудники ритуального предприятия не владеют информацией о месте захоронения. Поиски могилы продолжались в течение 20-30 минут. В процедура погребения была произведена позже назначенного времени. Кроме того, сотрудники ритуальной службы вели себя некорректно по отношению к истцу и членам ее семьи, выражаясь грубой нецензурной бранью.
На суде представитель МУПа исковые требования не признал, пояснив, что время захоронения в договоре определено не было. Автобус был на заправке, а могилу на кладбище искали по вине менеджера, которая не сообщила работникам ее номер. По мнению ритуальщиков, поскольку осуществлялось подзахоронение, то родственники сами должны были знать место нахождения могилы. Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса и свидетелей, пришел к выводу о том, что услуга была оказана ненадлежащего качества.

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