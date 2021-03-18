



Цены на куриное мясо продолжают расти в Волгоградской области. Это вызывает беспокойство волгоградцев, которые предпочитали этот продукт питания в первую очередь из-за его доступности. «Вчера пошла в магазин и чуть в обморок не упала, - рассказывает волгоградская пенсионерка Анастасия Петровна. – Всего неделю назад брала куриные крылышки за 170-175 рублей за килограмм, теперь они в супермаркете стоят 209 рублей! Подорожало и куриное филе – можно было взять за 210 рублей, теперь в одном магазине оно стоит 239 рублей, а в другом и вовсе – 299 рублей! Куриные тушки тоже подорожали до 150 рублей. Теперь и куры становятся для меня недоступными! Когда, наконец, все это прекратится? Лучше бы пенсии наши так росли каждую неделю».

Между тем, по данным Волгоградстата, стоимость куриных тушек за неделю в регионе выросла всего на 1,6%. В настоящее время средняя цена кур в регионе составляет 140,64 рубля за кг. В начале года этот продукт питания стоил в среднем 126,13 рублей за килограмм.

Ранее, напомним, сообщалось, что в начале марта крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены в течение двух месяцев. За это правительство пообещало поддержать отрасль дополнительными мерами. Однако рост стоимости курятины продолжается.



