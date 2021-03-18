После криминального скандала расчисткой ериков под Волгоградом займется фирма из Белгорода

Экология 18.03.2021 09:22
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18.03.2021 09:22
Микропредприятие из Белгорода получило многомиллионные контракты на расчистку водоемов в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ООО «Стройавтодор» из Белгорода стало победителем в двух аукционах, проведенных ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», на расчистку ериков Суходол, Дудак, Дудаченок и озер Песчанка, Кунак и Невидимка. Фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, в которой, согласно открытым данным, числятся 12 сотрудников, освоит 187 млн рублей, выделенных региону на экологическую реабилитацию водоемов в рамках нацпроекта «Экология».
«Стройавтодор» уже получил в конце прошлого года контракты на расчистку ерика Каршевистого в Среднеахтубинском районе на сумму 102 млн рублей, а также реки Яма в Палласовском районе на 95 млн рублей. Микропредприятие из Белгорода занимается, как следует из ЕГРЮЛ, перевозкой грузов неспециализированными автотранспортными средствами, в основном доставкой песка.
Напомним, в прошлом году контракты на расчистку ериков почти на 1 млрд рублей получило ООО «Гринлайт». Конкурентов при проведении аукционов у компании не было, и с фирмой заключались контракты на расчистку ериков один за другим. Однако в этом году разразился криминальный скандал с участием «Гринлайта» и заказчика работ по ликвидации свалок - ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства".
В начале февраля были арестованы директор ГКУ Михаил Ситников и руководитель «Гринлайта» Александр Фирсов. Им вменяют хищение более 76 млн рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, которая финансировалась также в рамках нацпроекта. Позднее свои посты, как сообщалось, по собственному желанию покинули заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов, который курировал в том числе и сферу ТКО, а также руководитель облкомприроды Виталий Сазонов и его заместитель Эдуард Кривов.
Недавно прокуратура Волгоградской области выявила еще одну сомнительную схему при расчистке ериков, реализованную с участием тех же фигурантов. В надзорном органе считают, что при выполнении государственных контрактов на экологическую реабилитацию 6 ериков и 4 озер в Волго-Ахтубинской пойме, а также пруда Плотинка в Светлоярском районе были похищены 55 млн рублей из фонда нацпроекта. Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела.
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