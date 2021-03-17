



С разгромным счетом проиграл сегодня "Ротор" футбольному клубу из "Ростова". Матч состоялся в рамках 23-ого тура первенства РПЛ на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», обе команды начали игру «с места в карьер». Уже на второй минуте встречи защитник хозяев поля Седрик Гогуа отправил мяч в сетку ворот соперника. Но главный арбитр матча после видеопросмотра не засчитал гол из-за оффсайда. Через несколько минут в штрафной площади «Ротора» все тот же Гогуа в ходе обоюдной борьбы с футболистом «Ростова» схватил последнего за футболку. После изучения записанного на видео эпизода был назначен пенальти в ворота волгоградского клуба. Но вратарь «Ротора» Чондрич смог отбить мяч. После этих драматических моментов обе команды сбавили темп, а «Ротор» вернулся к своему обычному стилю – обороне и игре на контратаке. Однако удачи это «Ротору» не принесло. И игрок «Ростова» на 42-ой минуте отправил мяч в сетку ворот волгоградцев. Но гол засчитали не сразу. Это судья сделал только после видеопросмотра.

Во втором тайме судьба встречи решилась за три минуты. На 59-ой минуте "Ростов" забил второй мяч и еще один - уже на 62-ой. После этого игроки "Ротора" окончательно "провалились" и просто доигрывали матч. При этом гостям удалось забить еще один гол уже в самом конце матча, установив окончательный счет - 4:0.

"Ротор" до результатов других матчей 23-ого тура пока остался на 13-ом месте. "Ростов", который находился на 9-ой строчке в турнирной таблице также до итогов остальных игр, поднялся на 4-ое место. Болельщики уже бурно отреагировали на разгромный проигрыш "Ротора" в соцсетях, назвав игру очередным позором волгоградской команды и по традиции потребовали отставки главного тренера Александра Хацкевича.