Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию акции «Тест-драйв» для новых клиентов-предпринимателей

Экономика 17.03.2021 16:13 Новости компаний
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17.03.2021 16:13 Новости компаний
Стартовала рекламная кампания в поддержку акции «Тест-драйв» для новых клиентов МСБ банка «Открытие» с участием амбассадора банка, известного музыканта и бизнесмена Басты (Василия Вакуленко). Акция будет продвигаться в интернете с помощью баннеров и видеороликов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Акция «Тест-драйв» проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг «Свой бизнес». В течение шести месяцев действия акции предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет «Свой бизнес» (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.
Для подключения акции в заявке на открытие счета необходимо выбрать акцию «Тест драйв». После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.
Рекламные ролики можно посмотреть по ссылкам:
Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие: «С помощью акции «Тест-драйв» мы рассчитываем привлечь в банк «Открытие» новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. Банк «Открытие» продолжает совершенствовать свои сервисы для компаний МСБ и готов предоставить им выгодные условия при высоком качестве обслуживания».
Рекламная кампания в поддержку акции «Тест-драйв» продлится до 25 апреля. Подробности об условиях акции – на сайте банка.
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