Экономика

Объём выдачи ипотеки в Поволжском банке Сбербанка увеличился более чем на 50% в 2020 году

Экономика 17.03.2021 16:28 Новости компаний
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17.03.2021 16:28 Новости компаний


Поволжский банк ПАО Сбербанк подвёл итоги работы за 2020 год в ходе ежегодной пресс-конференции. Так, по итогам прошлого года было выдано свыше 77 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 121,76 млрд рублей. По объёму выдачи рост за год составил 54%.
По программе «Господдержка-2020» в Поволжье было выдано кредитов на сумму 23,9 мдрд рублей, новые квартиры по льготной ставке смогли приобрести свыше 13 тысяч семей. Таким образом, каждая шестая семья в Поволжье, приобретающая жильё с помощью заёмных средств Сбербанка, в 2020 году воспользовалась программой «Господдержка-2020».
«Данная программа, безусловно, является лидером в выдачах на первичном рынке. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всей строительной отрасли», - отметила Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Что касается удобных дистанционных форматов, то по 28% ипотечных кредитов в Поволжском банке ПАО Сбербанк заявка была подана через площадку DomClick.ru. Если в 2019 году через неё было оформлено 10,5 тыс. ипотечных кредитов, то в 2020 году — 21,5 тыс. кредитов.
В прошлом, 2020 году Поволжский банк ПАО Сбербанк рефинансировал 1331 ипотечный кредит. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на цели личного потребления. Светлана Арнаутова также отметила, что в начале марта 2021 года Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.

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