Происшествия

Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за сала

Происшествия 17.03.2021 11:19
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17.03.2021 11:19


Котельниковский районный суд заключил под стражу 38-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего приятеля. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, вечером 13 марта мужчина выпивал в компании 43-летнего товарища. В какой-то момент приятели поскандалили. Поводом для ссоры послужило замечание гостя хозяина, раскритиковавшего товарища за неправильную нарезку сала, которое они употребляли в качестве закуски. За это 38-летний мужчина нанес два ножевых ранения своему собутыльнику, от которых он скончался на месте. Вину в совершенном преступлении мужчина полностью признал.

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