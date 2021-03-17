Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадал 11-летний ребенок

Происшествия 17.03.2021 11:18
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17.03.2021 11:18
Водитель и ребенок пострадали в лобовом столкновении автомобиля «Лифан 214813» и автофургона «Хендэ 28187». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 41-летний водитель «Лифана», который двигался со стороны улицы Мира по улице Нариманова в Волжском, выехал на встречку. Легковушка врезалась в автофургон с надписью "Мороженое, которое я ем!". В результате ДТП водитель легковушки и 11-летний ребенок доставлены в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
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