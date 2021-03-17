Общество 17.03.2021 10:21
0
17.03.2021 10:21
Неблагоприятные погодные условия сегодня ожидаются на автодорогах Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем прогнозируется снег с дождем, а также порывистый ветер до 15 м/с при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей.
Дорожные предприятия переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги до 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской – 115). Дежурство на трассах ведется круглосуточно. Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:
- в Тамбовской и Рязанской областях: (4752) 710432;
- в Ростовской области: (863) 2329460;
- в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.
Реклама
Жилищные сертификаты для многодетных семей могут ввести в Волгоградской области17.03.2021 12:43
Общество 17.03.2021 12:43
В Волгограде директору стройфирмы грозит дисквалификация за невыплату зарплаты рабочим17.03.2021 12:41
Общество 17.03.2021 12:41
Кафе в Волгограде закрыли на две недели из-за антисанитарии17.03.2021 10:24
Общество 17.03.2021 10:24
Из журналиста кремлевского пула в детские писатели: бывшая волгоградка – о своем новом призвании17.03.2021 10:19
Общество 17.03.2021 10:19
Речные трамвайчики вернулись на маршрут «Волгоград-Культбаза»17.03.2021 09:22
Общество 17.03.2021 09:22
В Волгоградской области до конца года дополнительно стерилизуют 3 тысячи бродячих собак16.03.2021 21:49
Общество 16.03.2021 21:49
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговую16.03.2021 20:25
Общество 16.03.2021 20:25
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное поле16.03.2021 18:40
Общество 16.03.2021 18:40
Волгоград накрыла пыльная буря16.03.2021 17:16
Общество 16.03.2021 17:16
Шестеро пенсионеров за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской области16.03.2021 15:13
Общество 16.03.2021 15:13
«сНежная» буря надвигается на Волгоград16.03.2021 14:44
Общество 16.03.2021 14:44
В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетом16.03.2021 14:16
Общество 16.03.2021 14:16
Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавируса16.03.2021 14:08
Общество 16.03.2021 14:08
Волгоградские электрички будут делать 17 марта дополнительную остановку на Мамаевом Кургане16.03.2021 11:00
Общество 16.03.2021 11:00
В Волгоградской области выявили самые невостребованные профессии16.03.2021 10:39
Общество 16.03.2021 10:39
Реклама