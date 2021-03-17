



Неблагоприятные погодные условия сегодня ожидаются на автодорогах Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем прогнозируется снег с дождем, а также порывистый ветер до 15 м/с при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей.

Дорожные предприятия переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги до 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской – 115). Дежурство на трассах ведется круглосуточно. Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

- в Тамбовской и Рязанской областях: (4752) 710432;

- в Ростовской области: (863) 2329460;

- в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.