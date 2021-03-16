В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговую

Общество 16.03.2021 20:25
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16.03.2021 20:25
С 23 до 36 увеличилось количество услуг, предоставляемых налоговыми органами, которые теперь можно получить в отделениях МФЦ Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФНС России по региону.
Дополнительные услуги, которые ранее оказывались в налоговых инспекциях, добавлены после подписания в марте текущего года допсоглашения о взаимодействии между ГКУ ВО МФЦ и УФНС России по Волгоградской области.
Только за прошлый год в МФЦ представлено 23,5 тысячи запросов для получения услуг налоговых органов. Так, в МФЦ подключат к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», примут декларацию о доходах и направят ее в налоговую инспекцию для камеральной проверки, проинформируют физических лиц о наличии налоговой задолженности, примут от граждан заявление о выдаче налогового уведомления на уплату имущественных налогов и НДФЛ или заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц.
В МФЦ можно зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП. В МФЦ также окажут и другие услуги, для получения которых приходилось обращаться в территориальные подразделения или в центральный офис налоговой инспекции.
С перечнем МФЦ можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
Фото администрации Волгоградской области
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