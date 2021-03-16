Общество 16.03.2021 18:40
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16.03.2021 18:40
Волгоградцы пожаловались руководству ДК Тракторозаводского района на безобразное состояние дорожного покрытия спортивного комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, в муниципалитете уже в курсе данной проблемы. Еще в конце 2020 года сотрудники учреждения культуры выявили повреждение резинового покрытия у качелей «Гнездо» и сообщили подрядной организации.
Впоследствии переговоров последние дали согласие на готовность исправить покрытие в рамках гарантийного обслуживания, как только наступит благоприятная погода.
По словам очевидцев, на территории спортивного комплекса постоянно гуляют подростки, которые расковыривают покрытие и подкладывают под него зажженные петарды. На упреки взрослых местные вандалы не реагируют.
Прошлой осенью на той же самой площадке уже происходили аналогичные неприятные инциденты.
Удивили и местные «садоводы», которые выкопали несколько саженцев клена и серебристого дерена с зеленой зоны возле ДК. В конце октября кто-то спилил опору шлагбаума, который находится при въезде на территорию комплекса.
Фото: Меджид Сеидов
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