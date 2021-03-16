Расследования 16.03.2021 17:22
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16.03.2021 17:22
В Волгоградской области порядка 10 учеников казачьего кадетского корпуса сдали анализы на кишечную инфекцию, которые оказались отрицательными. Об итогах лабораторных исследований ИА «Высота 102» сегодня сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики. Сотрудники учреждения тоже проходили обследование, у них данное заболевание также не обнаружено.
Кадет, которого ранее госпитализировали, выписан из больницы. По данным облкомобразования, ребенок чувствует себя хорошо. Взятые у него пробы также показали отсутствие кишечной инфекции. На сегодняшний день к занятиям приступили еще четыре ученика, на прошлой неделе — семь. В настоящее время все воспитанники кадетского корпуса находятся дома и до конца недели будут учиться дистанционно. Смогут ли дети вернуться в образовательное учреждение на следующей неделе – пока неизвестно. Решение еще не принято.
Напомним, 11 марта два класса кадетского корпуса численностью порядка 40 человек ушли на карантин по ОРВИ. На праздничных выходных у 16 учеников проявились похожие симптомы: рвота, диарея, температура и слабость. По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Волгоградской области организовало расследование и забор анализов на кишечную инфекцию.
С 12 марта кадетский корпус полностью перевели на дистанционное обучение. Впоследствии число заболевших увеличилось примерно до 40 человек, часть из которых уже выздоровела. В стационаре находился один учащийся, остальных отправили на амбулаторное лечение. Признаки кишечной инфекции подозревали у двоих человек, еще у десятка были схожие симптомы, поэтому у каждого из них были взяты анализы, которые не подтвердили заболевание.
В настоящее время санитарно-эпидемиологические мероприятия по обработке помещений в кадетском корпусе завершены.
Фото: сайт Казачьего кадетского корпуса.
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