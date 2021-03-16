Общество 16.03.2021 15:13
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16.03.2021 15:13
Шестеро пожилых жителей Волгоградской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на суточные данные регионального оперативного штаба. Среди новых жертв инфекции – 68-летний и 69-летний волгоградцы, 66-летний житель Ленинского района, 76-летняя камышанка, 72-летняя жительница Михайловки и 74-летний мужчина, проживавший в Николаевском районе. Всего в регионе уже 875 человек умерли от коронавируса.
Между тем, за минувшие сутки стало известно еще о 131 заразившемся ковидом. В регионе новые случаи заболевания выявлены в двух городах и в 22 районах области.
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