Экономика 16.03.2021 16:21 Реклама
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16.03.2021 16:21 Реклама
Специальная сервисная программа «Время пришло» от Volkswagen открывает новые возможности и привилегии официального сервиса для автомобилей Volkswagen после окончания гарантии.
Программа включает в себя 10 пакетов по проведению сервисных работ с использованием оригинальных деталей по фиксированной цене на самые популярные услуги, пользующиеся спросом на рынке после окончания гарантии. Подобрать для себя пакет и рассчитать стоимость услуги можно на сайте.
Специальные предложения распространяются на:
• тормозную систему;
• ходовую часть;
• регламентные работы;
• диагностику;
• систему охлаждения двигателя;
• систему кондиционирования салона.
У нас вы получите большое количество привилегий: профессионализм специалистов, уверенность в оригинальности запасных частей, прозрачную систему ценообразования и выбора услуги и еще больше привлекательных предложений.
Ждем вас в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст» по адресу: ул. Землячки 82Г. Телефон:+7(8442)781-333.
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