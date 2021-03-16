«сНежная» буря надвигается на Волгоград

Общество 16.03.2021 14:44 Реклама
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16.03.2021 14:44 Реклама
Совсем скоро, с 24 по 28 марта, легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Волгоград, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и почувствовать себя снова ребенком.
Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это, прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут её, окутывая весь зал.
Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.
Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.
Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью.
В роли желтого клоуна Роберт Саральп.
Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU и в кассах Дома офицеров Волгоградского Гарнизона.
Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47.
Наличие билета для ребенка обязательно!
Возрастное ограничение 6+
ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»
Юридический адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д.24, строение 2, помещение I, комната 1, 1а, 6, 6а, 8-12м ОГРН 1177746826333
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