Общество

Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавируса

Общество 16.03.2021 14:08
0
16.03.2021 14:08


Правительство РФ выделило Волгоградской области около 70 миллионов рублей на препараты, назначаемые при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, подписанное его главой Михаилом Мишустиным.
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Напомним, ранее Волгоградская область получила в общей сложности около 150 миллионов рублей на бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом на дому. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
16.03.2021 20:25
Общество 16.03.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 18:40
Общество 16.03.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 17:16
Общество 16.03.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 15:13
Общество 16.03.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 14:44
Общество 16.03.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2021 14:16
Общество 16.03.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 11:00
Общество 16.03.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2021 10:39
Общество 16.03.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 08:09
Общество 16.03.2021 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 21:48
Общество 15.03.2021 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 16:25
Общество 15.03.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 12:10
Общество 15.03.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 11:47
Общество 15.03.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.03.2021 11:27
Общество 15.03.2021 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 10:10
Общество 15.03.2021 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговуюСмотреть фотографии
20:01
«Приносите объедки и хлам»: коллекторы терроризируют волгоградскую семью с инвалидомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное полеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде у 10 учеников кадетского корпуса не нашли кишечную инфекциюСмотреть фотографии
17:16
Волгоград накрыла пыльная буряСмотреть фотографии
17:11
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
16:21
Время пришло: больше привилегий после окончания гарантии для вашего автомобиляСмотреть фотографии
15:13
Шестеро пенсионеров за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
«сНежная» буря надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
14:16
В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетомСмотреть фотографии
14:08
Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять битуСмотреть фотографии
13:04
Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровымСмотреть фотографии
12:46
Гособвинение требует для бывшего главного патологоанатома Волгоградской области 14 лет колонииСмотреть фотографии
12:41
Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровлиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские электрички будут делать 17 марта дополнительную остановку на Мамаевом КурганеСмотреть фотографии
10:39
В Волгоградской области выявили самые невостребованные профессииСмотреть фотографии
10:05
Уснувший за рулем водитель из Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Весна – время обновлений. И для бизнеса?Смотреть фотографии
08:09
1,5 млн рублей переплатили за тепло в январе жители Волгограда (СПИСОК из 23 ДОМОВ)Смотреть фотографии
21:48
«Я мучаю себя, мог бы я спасти третьего»: Валерий Данилов из Волжского рассказал, как вытаскивал тонущих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 