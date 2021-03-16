



Правительство РФ выделило Волгоградской области около 70 миллионов рублей на препараты, назначаемые при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, подписанное его главой Михаилом Мишустиным.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, ранее Волгоградская область получила в общей сложности около 150 миллионов рублей на бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом на дому.



