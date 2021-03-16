5,5 млрд рублей в конверте: как россияне откладывают в СберБанк Онлайн

Экономика 16.03.2021 13:37 Новости компаний
0
16.03.2021 13:37 Новости компаний
1,3 млн клиентов Сбера начали пользоваться онлайн-сервисом «Конверты», позволяющим резервировать суммы на уже понятные предстоящие расходы. Конверты нравятся клиентам разных возрастов, но особенно популярны у молодёжи: половина пользователей сервиса — люди в возрасте до 25 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в прес-службе Сбера, больше всего конвертов открывают москвичи, а самая высокая средняя сумма — в конверте жителя Чукотского автономного округа.
«Конверт» — один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM). С сентября 2020 года он доступен на главной странице мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе «Цели». Конверты будут полезны тем, кто планирует предстоящие уже понятные расходы и готов отложить на них всю необходимую сумму. Для конверта можно выбрать одно из предложенных названий либо придумать своё.
«На ближайшие расходы удобно отложить сразу всю сумму, как только она появляется — например, в день зарплаты или стипендии. Человек помещает деньги в конверт, чтобы случайно не потратить, и забывает о них до тех пор, пока они не понадобятся. Всё это время деньги лежат на специальном счёте и на них даже начисляется небольшой процент. Таким образом можно резервировать суммы на покупки в супермаркете, топливо для машины, оформление ОСАГО, оплату учёбы,аренду квартиры и любые другие траты. Сервисом воспользовались уже 1,3 млн клиентов, а всего на счетах в конвертах сейчас находится около 5,5 млрд рублей», - отмечает Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
Большинство пользователей конвертов выбирают для них названия из уже предложенных. У 55% пользователей это «заначка», в которую в среднем откладывают 8 тыс. руб. Ещё 10% откладывают в конверты, чтобы купить подарки (в среднем 4 тыс. руб.), 3% —оплатить обучение (6 тыс. руб.), 2% — на лечение (9 тыс. руб.). 30% пользователей называют конверты самостоятельно и откладывают в них деньги на аренду квартиры, коммунальные платежи, абонемент в спортзал, отпуск, автошколу и другие предстоящие расходы.
Конверты открывают люди разных возрастов, но более популярны они у молодой аудитории. Средние суммы в конвертах с возрастом растут. Например, молодёжь до 18 лет откладывает в конверты около 1 тыс. руб., а люди в возрасте 36–45 лет — почти 12 тыс. руб.
Самые активные пользователи онлайн-сервиса — жители Московского региона: на Москву и Московскую область приходится 18% от общего числа пользователей конвертов. В топ-5 регионов входят также Санкт-Петербург (5,4%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (3,6%), Татарстан (3,2%). Меньше всего конвертов — 227 — открыли жители Чукотского автономного округа. Однако этот регион лидирует по средней сумме в конверте: 17,6 тыс. руб. В конверте москвича — 13,4 тыс. руб., а жителя Санкт-Петербурга — 9,7 тыс. руб.
Реклама
ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"16.03.2021 10:56
Экономика 16.03.2021 10:56
Весна – время обновлений. И для бизнеса?16.03.2021 09:02
Экономика 16.03.2021 09:02
ВТБ запускает в Волгограде кобрендовую карту с сетью «Магнит»15.03.2021 17:44
Экономика 15.03.2021 17:44
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубля15.03.2021 17:18
Экономика 15.03.2021 17:18
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиков15.03.2021 15:11
Экономика 15.03.2021 15:11
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растет15.03.2021 13:21
Экономика 15.03.2021 13:21
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской области15.03.2021 10:34
Экономика 15.03.2021 10:34
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет15.03.2021 09:20
Экономика 15.03.2021 09:20
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукции15.03.2021 09:05
Экономика 15.03.2021 09:05
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройки14.03.2021 09:40
Экономика 14.03.2021 09:40
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 млрд рублей13.03.2021 10:13
Экономика 13.03.2021 10:13
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкой12.03.2021 18:04
Экономика 12.03.2021 18:04
Банк «Открытие»: комментарий по итогам заседания ЕЦБ 11 марта12.03.2021 16:44
Экономика 12.03.2021 16:44
Выигрываем семейное путешествие играючи12.03.2021 13:02
Экономика 12.03.2021 13:02
ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год12.03.2021 11:17
Экономика 12.03.2021 11:17
Реклама