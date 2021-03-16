В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять биту

Происшествия 16.03.2021 13:14
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16.03.2021 13:14
В Урюпинске полиция задержала 26-летнего местного жителя за порчу автомобиля «ВАЗ-21101» своего собутыльника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию обратился 57-летний местный житель. Он рассказал о малознакомом приятеле, который в порыве злости разбил битой стекла его авто.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина, который накануне выпивал вместе с пострадавшим. Владелец побитой машины пояснил, что познакомился с мужчиной в продуктовом магазине и пригласил его на «чай». Уже дома между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой новоявленного знакомого попросили удалиться.
Оскорбившийся гость взял из дома биту, вернулся с ней и потребовал продолжения банкета. Когда ему отказали, он повредил битой двери, окна и корпус автомобиля. После этого он забрался на крышу «ВАЗ-21101» и несколько раз попрыгал на ней.
Свою вину задержанный полностью признал. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ - «Умышленное повреждение чужого имущества». Урюпинцу грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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