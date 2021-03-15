



«Ростелеком» выступил партнером первого после пандемии массового мероприятия в Волгограде – празднование Масленицы. Праздник объединил почти 70 тысяч человек – жителей разных районов Волгограда и гостей города.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на площадке «Ростелекома» любой желающий мог поучаствовать в викторинах и интерактивных конкурсах. Самые активные получили призы и бесплатные промо-коды для подписки на цифровой образовательный сервис «Ростелеком Лицей» и видеосервис Wink. В память о веселом празднике можно было сделать цифровую фотографию с помощью аттракциона Bullet Time.

«Мы с большим энтузиазмом поддержали первый в Волгограде массовый праздник. И очень рады, что его посетило такое большое число гостей. Наша компания приветствует мероприятия, на которые можно прийти всей семьей, а также для развития подрастающего поколения и популяризации спорта. Это важная часть нашей социальной политики. А праздник Масленицы – это прекрасная традиция, объединяющая всех горожан», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» демонстрировали для собравшихся широкие возможности цифрового телевидения «Ростелекома» – мультимедийной платформы Wink, предоставляли консультации об услугах, новых тарифных планах, акциях и скидках компании.





«Мы приехали на праздник с женой и детьми, все хотели посмотреть, как будут сжигать огромную масленицу. Но развлекательная программа и конкурсы с призами очень нас увлекли. А заодно мы смогли познакомиться с услугами “Ростелекома”. Нас впечатлили возможности Wink на большом экране. Мы давно к нему присматривались и, наконец, приняли решение о том, чтобы подключить», – рассказал Виктор Белых, житель Советского района.

Национальный цифровой провайдер традиционно выступает партнером празднования различных общегородских, спортивных и студенческих мероприятий в Волгограде, таких как День города, День студента, организует соревнования по фигурному катанию, баскетболу, мастер-классы известных российских спортсменов и тренеров.

сайте компании. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и накомпании.



