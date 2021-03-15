Расследования

СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в Волгограде

Расследования 15.03.2021 17:36
0
15.03.2021 17:36


Молодая женщина, которая вела в Волгограде свадьбы и корпоративы, скончалась в минувшие выходные на глазах гостей в разгар праздничного мероприятия. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 44-летняя женщина, по словам ее родственников, незадолго до смерти жаловалась на общее недомогание.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", трагедия произошла 13 марта в одном из ресторанов в Советском районе Волгограда. Погибшая Екатерина Морина была ведущей на юбилее. Как установлено следователями, на банкете присутствовал и ее супруг, обеспечивавший музыкальное сопровождение праздника. В какой-то момент пострадавшая почувствовала себя плохо и на глазах гостей потеряла сознание, упав на пол. Привести женщину в чувства окружающим не удалось. Прибывшие по вызову медики погрузили женщину в карету скорой помощи для незамедлительной госпитализации, однако та скончалась по дороге в больницу.
Для установления причины смерти тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. 
По факту скоропостижной смерти женщины следственным отделом по Советскому району следственного управления СКР по области проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
15.03.2021 18:00
Расследования 15.03.2021 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 15:58
Расследования 15.03.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 14:22
Расследования 15.03.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 14:18
Расследования 15.03.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 13:01
Расследования 15.03.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 19:49
Расследования 14.03.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 14:03
Расследования 14.03.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 16:33
Расследования 11.03.2021 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
16:25
«Скромный и смелый»: в Волжском нашли героя, который спас провалившихся под лед двоих мальчиковСмотреть фотографии
15:58
Адвокат сдал адвоката: приговор о подмене за доллары доказательств по уголовному делу вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиковСмотреть фотографии
14:42
Глава поселка в Волгоградской области фиктивно трудоустроил водителем директора Дома культурыСмотреть фотографии
14:22
Сносить не будут: власти Волгограда идут на мировую с жильцами двух самостроевСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде вынесли приговор убийце-расчленителю из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
14:02
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храмаСмотреть фотографии
13:21
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растетСмотреть фотографии
13:12
Самолечением не занимались: как коронавирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Потерял голову и деньги: волгоградец пожалел о знакомстве в Telegram с «девушкой» мужского полаСмотреть фотографии
12:50
Отдыхать – не работать: что качают волгоградцы в городских паркахСмотреть фотографии
12:38
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсетиСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде два треснувших дома признали аварийнымиСмотреть фотографии
11:47
Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!»Смотреть фотографии
11:27
В центре Волгограда «нулевку» частично закрывают для движения по ночамСмотреть фотографии
11:22
«Должны быть готовы»: волгоградский губернатор озвучил неблагоприятный прогноз по весеннему паводкуСмотреть фотографии
10:34
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Машина в хлам, а он живой: пьяный водитель легковушки врезался в фуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде пожарный поезд пригнали для тушения горящего вагона с серойСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде на сжигание чучела Масленицы пришли 70 тысяч горожанСмотреть фотографии
09:46
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублейСмотреть фотографии
09:20
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитетСмотреть фотографии
09:19
Корни беспощадно разрушают руины исторического дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 