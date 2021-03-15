



Молодая женщина, которая вела в Волгограде свадьбы и корпоративы, скончалась в минувшие выходные на глазах гостей в разгар праздничного мероприятия. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 44-летняя женщина, по словам ее родственников, незадолго до смерти жаловалась на общее недомогание.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", трагедия произошла 13 марта в одном из ресторанов в Советском районе Волгограда. Погибшая Екатерина Морина была ведущей на юбилее. Как установлено следователями, на банкете присутствовал и ее супруг, обеспечивавший музыкальное сопровождение праздника. В какой-то момент пострадавшая почувствовала себя плохо и на глазах гостей потеряла сознание, упав на пол. Привести женщину в чувства окружающим не удалось. Прибывшие по вызову медики погрузили женщину в карету скорой помощи для незамедлительной госпитализации, однако та скончалась по дороге в больницу.

Для установления причины смерти тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту скоропостижной смерти женщины следственным отделом по Советскому району следственного управления СКР по области проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



