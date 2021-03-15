Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубля

Экономика 15.03.2021 17:18
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15.03.2021 17:18
В марте-апреле на рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита, направленного на сокращение дешевых запасов (основные мировые запасы были сделаны при низких ценах середины 2020 года), сообщила ИА «Высота 102» руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.
И если раньше можно было прогнозировать цены на нефть, исходя из рыночных объемов спроса и предложения, то сейчас это больше относится к угадыванию тактики ОПЕК+. При продолжении создания дефицита предложения цена может достигать любых уровней. Для большинства покупателей нефти уровень выше 75 долларов за баррель является барьером, после которого начинается сокращение потребления. Все-таки 2020 год практически нигде не увеличил покупательную способность населения.
Сейчас наш базовый прогноз заключается в снижении цены на нефть до 60 долларов за баррель нефти марки Брент к концу 2021 года. Многое будет зависеть от действий ОПЕК+, восстановления добычи в США, скорости восстановления туризма, внутренних перемещений и авиаперевозок.
Что касается суперцикла на рынке сырьевых товаров, то если «вынести за скобки» 2020 год и сравнивать 2021 с 2019, то единственное, что изменилось – это колоссальные вливания ликвидности в мировую систему и ожидание быстрого роста инфляции в США. Фундаментально обоснованные стоимости сырьевых товаров от этого изменились не сильно. И весь текущий рост может рассматриваться как спекулятивная премия, которая рано или поздно вернется к своим «нормальным» уровням. Но в моменте мы можем еще какое-то время наблюдать рост цен.
Если говорить о российской валюте, то, благодаря бюджетному правилу, рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше. Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к средине года.
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