Расследования

Адвокат сдал адвоката: приговор о подмене за доллары доказательств по уголовному делу вынесли в Волгограде

Расследования 15.03.2021 15:58
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15.03.2021 15:58


К трем годам лишения свободы условно осуждена в Волгограде 49-летняя женщина-адвокат за организацию и подстрекательство фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Ворошиловского районного суда защитнице также запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение 1,5 лет. Гособвинение настаивало на 4 годах лишения свободы в колонии общего режима, поэтому по мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания. 
В суде установлено, что подсудимая являлась защитником троих подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Женщина предложила своему коллеге-адвокату за денежное вознаграждение способствовать изменению показаний его подзащитным.
В результате длительных переговоров 14 мая 2018 года по инициативе подсудимой денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и 5 тысяч долларов США были переданы адвокату за изменение показаний его подзащитным о якобы непричастности троих фигурантов уголовного дела к страховому мошенничеству.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину женщина-адвокат не признала.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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