Весна – время обновлений. И для бизнеса?





Несмотря на продление зимних температур в начале волгоградской весны, мы все же не без удовольствия ощущаем мартовскую мягкость оживающего солнца.

Порядком подустав и от зимы, и от пандемии, народ предвкушает обновления. Надежды связаны со всеми сторонами жизни. Хочется вздохнуть без масок, хочется путешествовать, и главное – хочется спокойно работать, обеспечивая все остальные желания.

Как же обстоят дела в деловой сфере нашего города?

Поделиться своим видением мы попросили Юрия Алексеевича ГОНЧАРОВА, одного из самых успешных волгоградских бизнесменов, стоявшего у истоков возрождения Волгоградского гипсового завода – ныне центрального производственного предприятия и базы Управляющей компании «ВОЛМА», российского лидера на рынке строительно-отделочных материалов.





- Юрий Алексеевич, как давно вы в бизнесе, и как оцениваете перспективу его развития сегодня?





- Делом своей жизни я считаю именно гипсовую промышленность. И потому, что реально прикладной производственной сферой занялся 22 года назад именно на гипсовом заводе; и потому, что возглавляю Российскую гипсовую ассоциацию, в которой сегодня 56 производственных компаний этой отрасли; и потому, что исходный материал – гипс – как никакой другой минерал и сырье в строительной отрасли представляет максимум пользы для людей.

Отвечая на вторую часть вопроса, гипсовая промышленность вообще и волгоградские предприятия «ВОЛМА» в частности имеют большие перспективы. В том числе благодаря политике, проводимой в регионе, бизнес чувствует себя увереннее, чем в недалеком прошлом.

Как, собственно, любое предприятие, которое работает честно и ответственно перед своими потребителями, своими работниками, и конечно, перед регионом и государством. Я думаю, что, несмотря на объективные ограничения для развития некоторых бизнесов (имею ввиду пандемию и связанные с нею моратории), все же указанное мною условие «чистоты и ответственности» бизнеса является определяющим для его успешности. В любых условиях, в любом кризисе.





- Замечание, безусловно, расставляет иные приоритеты причин успеха, нежели те, о которых мы слышим последние полтора года. Что вы имеете ввиду под «чистотой» в контексте развития бизнеса?





- Все просто. Есть то, с чем я работаю – продукция; есть те, с кем я работаю – сотни сотрудников на производственных линиях и в офисах; есть те, для кого я работаю – наши потребители, а также регион, где мы развиваемся – Волгоградская область. Чистый, т.е. качественный продукт. Чистые, т.е. честные и законные отношения работодателя с сотрудниками – белая зарплата, социальная поддержка и т.п. И наконец, порядочность и законопослушность бизнеса, как объекта налогообложения в бюджеты всех уровней.

Качественный товар обеспечивает спрос на рынке. Порядочные отношения с работниками обеспечивают профессионализм, проактивность и добросовестную работу. А ответственное соблюдение требований налогового законодательства, кроме всего прочего, обеспечивает стабильность и защищенность бизнеса от разного рода потрясений.





- Заплати налоги и спи спокойно?





- И работай спокойно! Спокойно спит бизнесмен, в делах которого соблюдены все упомянутые условия ответственности.

К слову, мы видим, как ряд предпринимателей, которые были перерегистрированы в других регионах, возвращаются в родную область. И это замечательно!













- Интересная концепция - экологичность бизнеса. Об экологической безопасности производства мы слышим часто, но этот аспект, согласен, гораздо шире, чем чистый воздух и отсутствие химии в продуктах.





- Да, не нужно «химичить» в бизнесе.

Сегодня чистота, экологичность – как производственных предприятий, так и их товаров – ставится во главу угла. На федеральном уровне экологическая безопасность производства является одним из базовых проектов. Волгоградская область, будучи активным проводником и национальных проектов, и других полезных инициатив, участвует и в этом проекте. Мы часто коммуницируем с Советом по развитию промышленности при Губернаторе Волгоградской области, делимся достижениями в этом направлении. И надо сказать, все 22 года для нас экология – явный приоритет. Наш главный завод находится в черте города, и более того, в его географическом центре, при этом никоим образом не доставляя неудобств горожанам. Постоянно развиваются направления «бережливого производства», модернизации очистных сооружений, раздельного сбора и утилизации мусора.













- Насколько я знаю, «ВОЛМА» - не единственный Ваш проект?





- Это главный проект, и я горд тем,с каким достоинством марка «ВОЛМА» представляет родной волгоградский регион в России, и далеко за ее пределами. Кстати, само название «ВОЛМА» - это сокращение от «ВОЛгоградскиеМАтериалы».

Но вы правы, мне близки и другие проекты, которые, по сути, отражают всю ту же концепцию «чистого» бизнеса. В Волгограде активно развивается проект «Зеленый лист», обеспечивающий сбор макулатуры как для переработки и дальнейшего использования бумаги, так и в социальных целях – многие книги получили вторую жизнь в библиотеках социальных учреждений.

Как развитие этого направления в ближайшее время будет введен в эксплуатацию проект по переработке упаковки TetraPack. Он обеспечит процесс разделения бумаги и металлизированных составляющих использованной упаковки от соков, молока и т.п. Планируемые объемы переработки – до 20 000 тонн отходов в год. И этот проект будет реализован в Тракторозаводском районе г. Волгограда.













- Вы также стали совладельцем крупного зерноперерабатывающего предприятия «Арчеда-продукт» с брендом «Крупно»? Почему такая диверсификация?





- Я верю в потенциал Волгоградской области, которая исторически является житницей России. Огромные угодья, богатый урожай, ценнейший опыт наших аграриев и мастеров пищевой промышленности – это благодатная почва для приложения усилий. Опять же, учитывая тренд экологичности, здорового питания, а как следствие спроса на каши, хлопья, мюсли и другие продукты зерновой переработки – зачем же мы будем упускать возможность притока денег в Волгоградский регион, отдавая рынок зарубежным маркам? Потенциал «Крупно» велик. Сегодня мы усиливаем ассортиментную линейку продуктов, усиливаем маркетинг, планируем несколько инвестиционных проектов по модернизации линий и зернохранилищ.

Люди должны потреблять здоровые, чистые продукты. А произвести такие может только, возвращаясь к началу беседы, чистый и ответственный бизнес.























