В Волгограде два треснувших дома признали аварийными





Аварийными и подлежащими сносу признаны два многоквартирных дома в Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в областной госжилинспекции, в результате проведенных инженерных изысканий выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №4 по ул. Копецкого и №4 по ул. Колумба в Волгограде. По заключению специалистов, все это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в домах граждан.

Двухэтажный дом №4 на улице Копецкого в Красноармейском районе был построен в 1953 году. Это кирпичное строение с деревянными перекрытиями. Согласно открытым источникам, дом был исключен из программы капремонта в октябре 2020 года. Дом №4 по улице Колумба в Тракторозаводском районе также двухэтажный, 1952 года постройки. Исключен из программы капремонта осенью 2020 года.

Фото из архива "Высоты 102"